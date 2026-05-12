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Unfallfluchten in Haßfurt: Polizei sucht Zeugen nach erheblichen Sachschäden

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Unfallfluchten in Haßfurt: Polizei sucht Zeugen nach erheblichen Sachschäden
Symbolfoto: 2fly4
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HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt meldet zwei Fälle von Unfallflucht im Stadtgebiet, die sich zu Beginn der Woche ereignet haben. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Außenspiegel an Opel Corsa abgefahren

In der Brüder-Becker-Straße wurde zwischen Sonntagabend (20:00 Uhr) und Montagmorgen (06:45 Uhr) ein schwarzer Opel Corsa beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß vor einem Anwesen geparkt, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den rechten Außenspiegel touchierte und dabei Sachschaden hinterließ.

Hoher Schaden in der Schweinfurter Straße

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Ein weitaus kostspieligerer Vorfall ereignete sich in der Schweinfurter Straße. Dort rammte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten schwarzen VW im Bereich der Heckstoßstange. Aufgrund des Schadensbildes schätzt die Polizei die Reparaturkosten auf mehrere tausend Euro. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher unerkannt.

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Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern oder den Unfallvorgängen geben können, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

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