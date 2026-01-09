Unfallfluchten in Karlstadt und Steinfeld

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstag, gegen 13:00 Uhr, ist es auf der B27 zwischen Karlstadt und Himmelstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der unbekannte Fahrer eines dunklen Mercedes zum Überholen angesetzt und eine ihm entgegenkommende Mitsubishi-Fahrerin damit so erschreckt, dass diese nach rechts auswich und die Schutzleitplanke streifte. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden an dem Mitsubishi und der Leitplanke wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Die Polizei Karlstadt ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen.

STEINFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwoch, zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr, ist ein Opel Corsa in der Waldzeller Straße angefahren und beschädigt worden. Der Opel war auf dem Parkplatz am Sportplatz geparkt und wurde im Bereich des Hecks beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.