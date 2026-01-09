Auto IU

Unfallfluchten in Karlstadt und Steinfeld

9. Januar 2026Letztes Update 9. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstag, gegen 13:00 Uhr, ist es auf der B27 zwischen Karlstadt und Himmelstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der unbekannte Fahrer eines dunklen Mercedes zum Überholen angesetzt und eine ihm entgegenkommende Mitsubishi-Fahrerin damit so erschreckt, dass diese nach rechts auswich und die Schutzleitplanke streifte. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden an dem Mitsubishi und der Leitplanke wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Die Polizei Karlstadt ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen.

STEINFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwoch, zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr, ist ein Opel Corsa in der Waldzeller Straße angefahren und beschädigt worden. Der Opel war auf dem Parkplatz am Sportplatz geparkt und wurde im Bereich des Hecks beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. Januar 2026Letztes Update 9. Januar 2026

Mehr

Auch die Polizei Kitzingen hatte gut zu tun: Diebe, ein toter Hund und Unfallfluchten

Auch die Polizei Kitzingen hatte gut zu tun: Diebe, ein toter Hund und Unfallfluchten

9. Januar 2026
Die Müllabfuhr im Bereich Bad Kissingen verzögert sich aufgrund der Witterung

Die Müllabfuhr im Bereich Bad Kissingen verzögert sich aufgrund der Witterung

9. Januar 2026
Bagger aufgebrochen – Hoher Beuteschaden – Zeugen gesucht

Bagger aufgebrochen – Hoher Beuteschaden – Zeugen gesucht

9. Januar 2026
Ein Hund wird auf der A3 bei Schwarzach von Auto erfasst – Wer ist der Halter?

Ein Hund wird auf der A3 bei Schwarzach von Auto erfasst – Wer ist der Halter?

9. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)