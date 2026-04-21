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Unfallfluchten in Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen nach Beschädigungen an geparkten Pkw

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Unfallfluchten in Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen nach Beschädigungen an geparkten Pkw
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell in zwei Fällen von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. In der Luitpoldstraße sowie auf einem Supermarktparkplatz in der Oskar-von-Miller-Straße wurden geparkte Fahrzeuge angefahren und beschädigt. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der erste Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, und Freitagnachmittag, 16:45 Uhr. In der Luitpoldstraße wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Audi Q5 von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Audi weist Beschädigungen am linken Kotflügel auf. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Kollision auf Edeka-Parkplatz

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Ein weiterer Fall von Unfallflucht wurde am Samstagvormittag gemeldet. Zwischen 09:45 Uhr und 10:45 Uhr wurde ein Cupra Leon auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Oskar-von-Miller-Straße beschädigt. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Front angefahren. Auch in diesem Fall flüchtete der Unfallverursacher unerkannt, obwohl der Zusammenstoß aufgrund der Lage des Schadens bemerkt worden sein muss.

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Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei Schweinfurt bittet Personen, die in der Luitpoldstraße oder auf dem Parkplatz in der Oskar-von-Miller-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen geben können, sich zu melden.

Kontakt für Zeugen: Polizeiinspektion Schweinfurt, Telefon: 09721 202-0

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