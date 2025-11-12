Auto IU
Unfallfluchten in Schweinfurt und Euerbach – Zeugen gesucht
SCHWEINFURT / LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Polizei sucht in zwei Fällen von Unfallflucht in Schweinfurt und Euerbach nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09721/202-0.
1. Unfallflucht in Schweinfurt (Oberer Marienbach / Mainberger Straße)
- Zeitpunkt: Dienstag, 17:50 Uhr.
- Hergang: Ein schwarzer Opel Astra stieß mit einem zweiten Fahrzeug zusammen.
- Unfallflüchtiges Fahrzeug: Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen SUV mit Schweinfurter Zulassung, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.
- Schaden: Am Opel entstand an der Heckstoßstange ein Schaden von circa 1.000 Euro.
2. Sachbeschädigung in Euerbach (LKR. SCHWEINFURT)
- Ort: Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Am Zauser“.
- Hergang: Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Metallbügel sowie eine Straßenlaterne.
- Verursacherfahrzeug: Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich um einen LKW gehandelt haben.
- Schaden: Der Schaden an beiden Objekten wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.
Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
