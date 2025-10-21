Auto IU

Unfallfluchten in Schweinfurt und Röthlein – Gibt es Zeugen?

21. Oktober 2025Letztes Update 21. Oktober 2025
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT / RÖTHLEIN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt in zwei Fällen von Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen und bittet um Zeugenhinweise.

1. Schaden in der Friedrich-Stein-Straße (Schweinfurt)

  • Zeitraum: Freitag, 18:00 Uhr, bis Montag, 13:10 Uhr
  • Ort: Friedrich-Stein-Straße
  • Fahrzeug: Weißer Mercedes Sprinter
  • Schaden: Beschädigung an der Beifahrerseite durch Unfallverursacher. Die Schadenshöhe beträgt circa 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

2. Beschädigter Außenspiegel in Röthlein (LKR. SCHWEINFURT)

  • Zeitraum: Freitag, 17:30 Uhr, bis Montag, 06:00 Uhr
  • Ort: Hauptstraße, auf Höhe der 50er Hausnummern
  • Fahrzeug: Schwarzer Ford
  • Schaden: Unbekannter Täter zerstörte das Glas eines Außenspiegels. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

