Auto IU

Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht dunklen BMW und VW Passat

4. Mai 2026Letztes Update 4. Mai 2026
Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht dunklen BMW und VW Passat
Bild von Andreas Riedelmeier auf Pixabay
Eisgeliebt

SCHWEINFURT / SENNFELD – Am Samstag ereigneten sich im Raum Schweinfurt zwei Verkehrsunfälle auf Kundenparkplätzen, bei denen die Verursacher anschließend flüchteten. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

In beiden Fällen hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden an geparkten Fahrzeugen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Parkplatzrempler in Sennfeld

Kulturamt Haßfurt Events - Schlongonges
Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo

Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der August-Borsig-Straße in SENNFELD ein abgestellter Hyundai beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen BMW X1, der sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Kollision in der Carl-Zeiß-Straße

Ein weiterer Vorfall ereignete sich bereits am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr in SCHWEINFURT. Auf dem Parkplatz eines Motorradgeschäfts in der Carl-Zeiß-Straße wurde ein geparkter Daimler angefahren. Hierbei konnte ein VW Passat als verursachendes Fahrzeug identifiziert werden, dessen Fahrer ebenfalls flüchtete.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen oder den Fahrern geben können, sich zu melden.

Kontakt: Polizeiinspektion Schweinfurt, Telefon: 09721/202-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. Mai 2026Letztes Update 4. Mai 2026

Mehr

Titelregen in Bayreuth: AC 82 Schweinfurt dominiert Bayerische Masters Meisterschaft

Titelregen in Bayreuth: AC 82 Schweinfurt dominiert Bayerische Masters Meisterschaft

4. Mai 2026
Einbruch in Grombühl: Mainfränkische Werkstätten Ziel von Unbekannten

Einbruch in Grombühl: Mainfränkische Werkstätten Ziel von Unbekannten

4. Mai 2026
Spektakuläre Flucht in Höchberg: Zeuge wird auf Motorhaube mitgeschleift

Spektakuläre Flucht in Höchberg: Zeuge wird auf Motorhaube mitgeschleift

4. Mai 2026
Unfallflucht bei Bastheim: Betrunkener Autofahrer landet im Feld und lässt sein Auto stehen…

Unfallflucht bei Bastheim: Betrunkener Autofahrer landet im Feld und lässt sein Auto stehen…

4. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)