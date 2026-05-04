Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht dunklen BMW und VW Passat
SCHWEINFURT / SENNFELD – Am Samstag ereigneten sich im Raum Schweinfurt zwei Verkehrsunfälle auf Kundenparkplätzen, bei denen die Verursacher anschließend flüchteten. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
In beiden Fällen hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden an geparkten Fahrzeugen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Parkplatzrempler in Sennfeld
Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der August-Borsig-Straße in SENNFELD ein abgestellter Hyundai beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen BMW X1, der sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.
Kollision in der Carl-Zeiß-Straße
Ein weiterer Vorfall ereignete sich bereits am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr in SCHWEINFURT. Auf dem Parkplatz eines Motorradgeschäfts in der Carl-Zeiß-Straße wurde ein geparkter Daimler angefahren. Hierbei konnte ein VW Passat als verursachendes Fahrzeug identifiziert werden, dessen Fahrer ebenfalls flüchtete.
Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen oder den Fahrern geben können, sich zu melden.
Kontakt: Polizeiinspektion Schweinfurt, Telefon: 09721/202-0
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