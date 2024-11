Unfallfluchten kosten über 2.000 Euro in Gerolzhofen – Gibt es Zeugen?

GEROLZHOFEN – Am Montag, zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Pkw ein geparktes Fahrzeug in der Bürgermeister-Weigand-Straße 18. Der Unfallverursacher fuhr gegen die rechte Seite eines dort abgestellten Volvo und verursachte einen erheblichen Sachschaden, der auf rund 2000 Euro geschätzt wird. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Gerolzhofen zu geben.

Am Mittwoch ereignete sich in der Berliner Straße gegenüber der Hausnummer 50 eine weitere Unfallflucht. Der blaue Mazda 3 war dort auf dem Parkstreifen abgestellt, und in der Zeit von 10:45 Uhr bis 18:15 Uhr wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Die Fahrerin fand nach ihrer Rückkehr den Deckel des Spiegels auf dem Autodach und geht davon aus, dass möglicherweise ein Zeuge ihn dort abgelegt hat.

Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Gerolzhofen entgegen: 09382 940-0

