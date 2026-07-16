Unfallfluchten und Baumfällung beschäftigen die Polizei Haßfurt – Kind bei Zusammenstoß leicht verletzt

RAUHENEBRACH-PRÖLSDORF – Ein bislang unbekannter Täter hat auf einem Gartengrundstück in der Halbersdorfer Straße einen Baum gefällt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 18 Uhr. Die Polizei ermittelt.

HASSFURT-SYLBACH – Ein zwölfjähriger Radfahrer ist im Bereich der Einmündung Höhenstraße/Zirkelstraße leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein vorbeifahrender Pkw – vermutlich ein VW – den Lenker des Fahrrads, woraufhin der Junge stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

ZEIL AM MAIN – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „In den Sutten“ ist am Dienstag zwischen 11.15 Uhr und 11.40 Uhr ein grauer VW ID.3 angefahren und beschädigt worden. Der Schaden an der Heckstoßstange wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

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Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.