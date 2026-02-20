Auto IU

Unfallfluchten und ein versuchter Einbruch in Bürogebäude beschäftigten die Polizei Schweinfurt

Unfallfluchten und ein versuchter Einbruch in Bürogebäude beschäftigten die Polizei Schweinfurt
SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Harald-Hamberg-Straße wurde in der Zeit von Montag, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 15:00 Uhr, ein geparkter anthrazitfarbener Hyundai angefahren und beschädigt. Der Unfallschaden an einer Stoßstange wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

WERNECK, OT SCHRAUDENBACH, LKR. SCHWEINFURT. Vor einem Anwesen in der Gambachstraße wurde ein geparkter schwarzer Opel durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden am hinteren rechten Radkasten sowie der hinteren Tür wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

ÜCHTELHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT. Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:15 Uhr, versucht in ein Bürogebäude in der Schweinfurter Rhön einzudringen. Dies misslang jedoch. Die Täter verursachten einen Schaden an der Eingangstür in Höhe von circa 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

