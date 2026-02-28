Auto IU

Unfallfluchten und Parkplatzschäden im Raum Bad Kissingen

28. Februar 2026Letztes Update 28. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
BAD BOCKLET IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen registrierte am Donnerstag mehrere Vorfälle im Straßenverkehr, bei denen Sachschäden entstanden sind und die Verursacher teils unerkannt flüchteten. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Fälle.

In Bad Bocklet ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Vorfall auf der Staatsstraße 2292 zwischen Steinach und Hohn. Eine 18-jährige Renault-Fahrerin wurde von einem entgegenkommenden Pkw so stark geblendet, dass sie nach rechts auswich und einen Leitpfosten touchierte. Dabei wurde ihr rechter Außenspiegel beschädigt, während der andere Beteiligte seine Fahrt einfach fortsetzte.

Zudem kam es im Stadtgebiet von Bad Kissingen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Spitzwiese“ zu einem Schaden an einem VW Polo. Zwischen 06:30 Uhr und 13:30 Uhr rollte vermutlich ein Einkaufswagen gegen den Wagen und hinterließ einen Schaden von etwa 1.500 Euro. In Münnerstadt wurde zudem ein schwarzer Mercedes auf einem Firmenparkplatz in der Otto-Liebmann-Straße angefahren. Hier entstand zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern oder Beobachtungen an den Unfallorten nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/149-0 entgegen.

