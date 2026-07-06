Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Raum der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Die Polizeiinspektion Bad Neustadt meldet für den Zeitraum vom vergangenen Wochenende mehrere Sachbeschädigungen und Unfallfluchten im Landkreis Rhön-Grabfeld.
Unfallfluchten durch beschädigte Verkehrszeichen
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Bischofsheim i. d. Rhön: Im Kreuzungsbereich Löwenstraße/Kreuzbergstraße wurde am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr das Verkehrszeichen „Einbahnstraße“ beschädigt. Zeugen konnten als mutmaßliches Verursacherfahrzeug einen Lkw mit grünem Aufbau und weißem Container identifizieren.
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Bad Neustadt a. d. Saale (OT Mühlbach): In der Kurhausstraße kam es zwischen Freitagmorgen (09:00 Uhr) und Samstagvormittag (10:00 Uhr) zu einem Unfall, bei dem ein Unbekannter ein Verkehrszeichen sowie einen Laternenmast anfuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
Sachbeschädigung an Pkw
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Bastheim (OT Unterwaldbehrungen): Zwischen Freitagabend (20:00 Uhr) und Samstagabend (19:45 Uhr) wurde im Kleinsteinweg ein geparkter Renault Megane mutwillig beschädigt. Unbekannte vergossen eine klebrige Flüssigkeit über die Motorhaube, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale bittet in allen drei Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771 / 606-0 bei der Polizeiinspektion zu melden.
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