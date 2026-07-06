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Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Raum der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Raum der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale
Symbolfoto: 2fly4
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BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Die Polizeiinspektion Bad Neustadt meldet für den Zeitraum vom vergangenen Wochenende mehrere Sachbeschädigungen und Unfallfluchten im Landkreis Rhön-Grabfeld.

Unfallfluchten durch beschädigte Verkehrszeichen

Sachbeschädigung an Pkw

  • Bastheim (OT Unterwaldbehrungen): Zwischen Freitagabend (20:00 Uhr) und Samstagabend (19:45 Uhr) wurde im Kleinsteinweg ein geparkter Renault Megane mutwillig beschädigt. Unbekannte vergossen eine klebrige Flüssigkeit über die Motorhaube, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale bittet in allen drei Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771 / 606-0 bei der Polizeiinspektion zu melden.

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