Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Raum Schweinfurt

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT – Im Stadtgebiet sowie im Landkreis Schweinfurt kam es am Donnerstag und Freitag zu mehreren Vorfällen von Unfallflucht und Sachbeschädigung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, sich zu melden.

Am Freitag wurde in der Segnitzstraße in Schweinfurt eine schwarze Mercedes C-Klasse im Zeitraum zwischen 06:50 Uhr und 17:00 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Streifschaden an dem Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Schonungen, wo am Donnerstag zwischen 08:05 Uhr und 19:10 Uhr der Außenspiegel eines in der Hauptstraße geparkten grauen Audi A3 abgefahren wurde.

Zudem wurde eine Sachbeschädigung an der Norma-Filiale in der Manggasse gemeldet. Ein bislang Unbekannter beschmierte dort im Zeitraum von Donnerstagabend, 20:30 Uhr, bis Freitagmorgen, 05:00 Uhr, eine Tür mit Graffiti-Schriftzügen.

Du kannst Hinweise zu allen drei Fällen direkt an die Polizeiinspektion Schweinfurt weitergeben.

Kontakt: 09721/202-0

