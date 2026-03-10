Auto IU

Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Raum Schweinfurt

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026
Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Raum Schweinfurt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Im Stadtgebiet sowie im Landkreis Schweinfurt kam es am Donnerstag und Freitag zu mehreren Vorfällen von Unfallflucht und Sachbeschädigung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, sich zu melden.

Am Freitag wurde in der Segnitzstraße in Schweinfurt eine schwarze Mercedes C-Klasse im Zeitraum zwischen 06:50 Uhr und 17:00 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Streifschaden an dem Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Schonungen, wo am Donnerstag zwischen 08:05 Uhr und 19:10 Uhr der Außenspiegel eines in der Hauptstraße geparkten grauen Audi A3 abgefahren wurde.

Johanniter Hausnotruf testen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Zudem wurde eine Sachbeschädigung an der Norma-Filiale in der Manggasse gemeldet. Ein bislang Unbekannter beschmierte dort im Zeitraum von Donnerstagabend, 20:30 Uhr, bis Freitagmorgen, 05:00 Uhr, eine Tür mit Graffiti-Schriftzügen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Du kannst Hinweise zu allen drei Fällen direkt an die Polizeiinspektion Schweinfurt weitergeben.

Kontakt: 09721/202-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026

Mehr

Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

10. März 2026
Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

10. März 2026
100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

10. März 2026
Neue Sitzbänke für Gochsheim und Weyer

Neue Sitzbänke für Gochsheim und Weyer

10. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)