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Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Würzburger Stadtgebiet – Wer kann Hinweise liefern?

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Würzburger Stadtgebiet – Wer kann Hinweise liefern?
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in mehreren Fällen von Unfallflucht und Sachbeschädigung, die sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet ereignet haben. In allen Fällen entfernten sich die Verursacher unerkannt von der Stelle oder handelten mutwillig.

In der Innenstadt kam es zu zwei Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen: In der Steinstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagnacht der Außenspiegel eines blauen Ford Ka+ demoliert. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Freitagmittag in der Rückertstraße, wo der Außenspiegel eines grauen VW angefahren wurde.

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Im Stadtteil Heuchelhof wurde zudem ein Reifen eines schwarzen Toyota Yaris zerstochen. Das Fahrzeug war von Mittwochnachmittag bis Freitagnachmittag in der Budapester Straße abgestellt.

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Ein weiterer Unfall mit anschließender Flucht ereignete sich am Freitagnachmittag in Heidingsfeld:

Gegen 16:50 Uhr touchierte ein blauer Pkw in der Resenstraße im Vorbeifahren einen entgegenkommenden roten Seat. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Holzweg fort, ohne anzuhalten. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach einem etwa 40-jährigen Brillenträger, der am Steuer des blauen Wagens saß.

Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter folgender Telefonnummer entgegen: 0931/457-2230

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