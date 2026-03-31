Unfallfluchten und Vandalismus im Landkreis Haßberge: Polizei bittet um Mithilfe
HASSFURT / KÖNIGSBERG / ELTMANN – Die Polizeiinspektion Haßfurt ermittelt aktuell in mehreren Fällen von Unfallflucht und Sachbeschädigung, die sich zu Wochenbeginn im Landkreis ereignet haben. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.
In Haßfurt wurde am Montagnachmittag ein grauer Cupra Born beschädigt, der zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr in der Hauptstraße am unteren Turm geparkt war. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Königsberg i. Bay. auf dem öffentlichen Parkplatz in der Alleestraße am Schwimmbad. Dort wurde am Montag zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr ein silberfarbener Audi A3 angefahren und beschädigt.
Vandalismus an der Wallfahrtskirche in Limbach
Neben den Verkehrsdelikten kam es im Eltmanner Ortsteil Limbach zu einem Akt blinder Zerstörungswut. Im Zeitraum von Sonntagabend, 18:00 Uhr, bis Montagmorgen, 08:00 Uhr, suchten Unbekannte den Bereich der Wallfahrtskirche auf.
Die Täter gingen dabei mit erheblicher Kraft vor:
-
Diebstahl und Versetzung: Ein metallener Fahrradständer wurde aus seiner Verankerung gerissen und mehrere Meter weit davongetragen.
-
Sachbeschädigung: Die Platte eines Steintisches wurde gewaltsam gelöst und dabei beschädigt.
Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Haßfurt
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung dieser Taten. Sachdienliche Hinweise zu den Unfallfluchten in Haßfurt und Königsberg sowie zu den Vandalismusschäden in Limbach nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
Soll ich für Sie prüfen, ob es zu diesen Vorfällen bereits weitere Polizeimeldungen aus der Region gibt?
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!