Auto IU

Unfallfluchten und Vandalismus im Landkreis Haßberge: Polizei bittet um Mithilfe

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Unfallfluchten und Vandalismus im Landkreis Haßberge: Polizei bittet um Mithilfe
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

HASSFURT / KÖNIGSBERG / ELTMANN – Die Polizeiinspektion Haßfurt ermittelt aktuell in mehreren Fällen von Unfallflucht und Sachbeschädigung, die sich zu Wochenbeginn im Landkreis ereignet haben. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

In Haßfurt wurde am Montagnachmittag ein grauer Cupra Born beschädigt, der zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr in der Hauptstraße am unteren Turm geparkt war. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Königsberg i. Bay. auf dem öffentlichen Parkplatz in der Alleestraße am Schwimmbad. Dort wurde am Montag zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr ein silberfarbener Audi A3 angefahren und beschädigt.

Vandalismus an der Wallfahrtskirche in Limbach

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Neben den Verkehrsdelikten kam es im Eltmanner Ortsteil Limbach zu einem Akt blinder Zerstörungswut. Im Zeitraum von Sonntagabend, 18:00 Uhr, bis Montagmorgen, 08:00 Uhr, suchten Unbekannte den Bereich der Wallfahrtskirche auf.

Das könnte Dich auch interessieren:

Gleichmäßige Garergebnisse und müheloses Wenden auf dem Grill

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Die Täter gingen dabei mit erheblicher Kraft vor:

  • Diebstahl und Versetzung: Ein metallener Fahrradständer wurde aus seiner Verankerung gerissen und mehrere Meter weit davongetragen.

  • Sachbeschädigung: Die Platte eines Steintisches wurde gewaltsam gelöst und dabei beschädigt.

Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Haßfurt

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung dieser Taten. Sachdienliche Hinweise zu den Unfallfluchten in Haßfurt und Königsberg sowie zu den Vandalismusschäden in Limbach nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.

Soll ich für Sie prüfen, ob es zu diesen Vorfällen bereits weitere Polizeimeldungen aus der Region gibt?

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026

Mehr

Sachbeschädigungen und Unfallfluchten im Raum Bad Kissingen: Polizei sucht Zeugen

Sachbeschädigungen und Unfallfluchten im Raum Bad Kissingen: Polizei sucht Zeugen

31. März 2026
Verkehrskontrollen am Wochenende: Polizei zieht alkoholisierte und berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Verkehrskontrollen am Wochenende: Polizei zieht alkoholisierte und berauschte Fahrer aus dem Verkehr

31. März 2026
Frühlingsstart am Main: Fähre Wipfeld weitet Wochenendzeiten aus

Frühlingsstart am Main: Fähre Wipfeld weitet Wochenendzeiten aus

31. März 2026
Unfallflucht in Gerolzhofen durch Video geklärt – Zeugen überführen Autofahrer

Unfallflucht in Gerolzhofen durch Video geklärt – Zeugen überführen Autofahrer

31. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)