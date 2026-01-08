Unfallflüchtige und Diebe im Bereich Hassberge – Gibt es Zeugen?

ELTMANN, LKR. HASSBERGE. Am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr, touchierte ein mutmaßlich silberner VW Polo den linken Kotflügel eines blauen Skoda Kodiaq und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Fahrerin des Polo entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle am Marktplatz.

HASSFURT. Aus einer Gaststätte in der Oberen Vorstadt entwendeten bislang unbekannte Täter die Trinkgeld-Sparbüchse mit Münzgeld im Wert von circa 80 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr am Mittwochmittag.

EBELSBACH, LKR. HASSBERGE. Am Dienstag, zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr, wurde in der Alfred-Nobel-Straße das Fallrohr eines Anwesens durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden an dem Dachrinnenstück wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.