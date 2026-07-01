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Unfallflüchtigen selbst ermittelt und Polizei eingeschaltet – Sachschaden über 3.000 Euro

1. Juli 2026Letztes Update 1. Juli 2026
Unfallflüchtigen selbst ermittelt und Polizei eingeschaltet – Sachschaden über 3.000 Euro
Symbolfoto: 2fly4
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Keiler Helles

SULZFELD – LKR. RHÖN-GRABFELD – Am frühen Montagabend gegen 17:55 Uhr stellte der 59-jährige Eigentümer eines Anwesens in der Straße „Am Langfeld“ eine Beschädigung seiner Grundstücksmauer fest. Aufgrund der Spurenlage entwickelte er einen konkreten Verdacht und konnte den möglichen Verursacher anschließend selbst ausfindig machen.

Eine Nachschau an der Halteradresse eines bekannten blauen Skoda Fabia bestätigte den Verdacht. Im Anschluss wurde die Polizei Bad Königshofen verständigt, die eine 45-jährige ukrainische Fahrerin antraf. Gegen sie wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

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Verstrickt und zugenäht
Newsallianz

Der Sachschaden an der Grundstücksmauer sowie am Fahrzeug wird auf über 3.000 Euro geschätzt.

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