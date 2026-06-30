Auto IU

Unfallflüchtigen selbst ermittelt und Polizei eingeschaltet – Sachschaden über 3.000 Euro

30. Juni 2026Letztes Update 30. Juni 2026
Unfallflüchtigen selbst ermittelt und Polizei eingeschaltet – Sachschaden über 3.000 Euro
Symbolfoto: 2fly4
A N Z E I G E
Sparkasse

SULZFELD – LKR. RHÖN-GRABFELD – Am frühen Montagabend gegen 17:55 Uhr stellte der 59-jährige Eigentümer eines Anwesens in der Straße „Am Langfeld“ eine Beschädigung seiner Grundstücksmauer fest. Aufgrund der Spurenlage entwickelte er einen konkreten Verdacht und konnte den möglichen Verursacher anschließend selbst ausfindig machen.

Eine Nachschau an der Halteradresse eines bekannten blauen Skoda Fabia bestätigte den Verdacht. Im Anschluss wurde die Polizei Bad Königshofen verständigt, die eine 45-jährige ukrainische Fahrerin antraf. Gegen sie wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

A N Z E I G E N
Newsallianz
Doggenclub

Der Sachschaden an der Grundstücksmauer sowie am Fahrzeug wird auf über 3.000 Euro geschätzt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. Juni 2026Letztes Update 30. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)