Unfallflüchtiger hinterlässt 4.000 Euro Schaden in Oberthulba

OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, einen geparkten Audi angefahren. Der Unfall hat sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hammelburger Straße ereignet. Die Höhe des Schadens an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.