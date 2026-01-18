Unfallflüchtiger in der Luitpoldstraße – Zeugen gesucht!

SCHWEINFURT – Ein 36-jähriger Deutsch-Syrer fuhr am Samstag, um 19:20 Uhr, mit einem silbernen Skoda in der Luitpoldstraße in Richtung Roßmarkt. Ein bislang Unbekannter fuhr mit einem schwarzen Audi mit Schweinfurter Zulassung von einem Supermarktparkplatz in die Luitpoldstraße ein und touchierte dabei den Skoda leicht.

Als der 36-Jährige ausstieg, um nach einem Schaden zu schauen, fuhr der Unbekannte Richtung Innenstadt davon. Der Schaden am Skoda liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.