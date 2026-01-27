Auto IU

Unfallflüchtiger in Zeil – Wer weiß etwas?

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026
Unfallflüchtiger in Zeil – Wer weiß etwas?
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

ZEIL AM MAIN / LKR. HASSBERGE – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 10:00 Uhr, in der Friedhofstraße einen geparkten schwarzen Audi A3 beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Der Unfallverursacher hinterließ an der Fahrerseite des Wagens einen erheblichen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei etwa 2.000 Euro liegt. Da keinerlei Nachricht am Fahrzeug hinterlassen wurde, ermittelt die Polizei nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und am beschädigten Fahrzeug Spuren gesichert, um Hinweise auf das Verursacherfahrzeug zu erlangen. Da sich der Unfallort in der Friedhofstraße befindet, hoffen die Beamten auf Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Geräusche wahrgenommen oder ein rangierendes Fahrzeug beobachtet haben. Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026

Mehr

Ganze vier Unfallflüchtige im Bereich Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

Ganze vier Unfallflüchtige im Bereich Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

27. Januar 2026
Alkoholisiert und aggressiv – Junger Mann attackiert Polizeibeamten – Täter in Gewahrsam und Strafverfahren eingeleitet

Alkoholisiert und aggressiv – Junger Mann attackiert Polizeibeamten – Täter in Gewahrsam und Strafverfahren eingeleitet

27. Januar 2026
Bergrheinfeld: Jugendlicher schlägt 63-Jährigen ins Gesicht – Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen

Bergrheinfeld: Jugendlicher schlägt 63-Jährigen ins Gesicht – Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen

27. Januar 2026
Zusammenkommen beim Neubürgerempfang in Schonungen

Zusammenkommen beim Neubürgerempfang in Schonungen

27. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)