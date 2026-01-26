Auto IU

Unfallflüchtiger in Zeil – Wer weiß etwas?

26. Januar 2026Letztes Update 26. Januar 2026
Unfallflüchtiger in Zeil – Wer weiß etwas?
Symbolfoto: 2fly4
ZEIL AM MAIN / LKR. HASSBERGE – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 10:00 Uhr, in der Friedhofstraße einen geparkten schwarzen Audi A3 beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Der Unfallverursacher hinterließ an der Fahrerseite des Wagens einen erheblichen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei etwa 2.000 Euro liegt. Da keinerlei Nachricht am Fahrzeug hinterlassen wurde, ermittelt die Polizei nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und am beschädigten Fahrzeug Spuren gesichert, um Hinweise auf das Verursacherfahrzeug zu erlangen. Da sich der Unfallort in der Friedhofstraße befindet, hoffen die Beamten auf Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Geräusche wahrgenommen oder ein rangierendes Fahrzeug beobachtet haben. Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Christopher Richter
