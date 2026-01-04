Unfallflüchtiger mäht Verkehrszeichen in Bad Neustadt um – Wer hat etwas gesehen?
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Nach einer Unfallflucht in der Nacht von Freitag auf Samstag sucht die Polizei Bad Neustadt nach einem beschädigten Pkw und dessen Fahrer. In der Otto-Hahn-Straße entdeckte eine Streife ein beschädigtes Verkehrszeichen, das offenbar Opfer der winterlichen Witterungsbedingungen geworden war. Trotz einer deutlich sichtbaren Spur im Neuschnee, die die Beamten über mehrere Straßenzüge verfolgen konnten, verlor sich die Fährte nach einem Wendemanöver, weshalb die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen.
Die Rekonstruktion des Unfallhergangs ergab, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Goethestraße befuhr und beabsichtigte, nach links in die Gartenstraße abzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der geschlossenen Schneedecke geriet der Wagen jedoch ins Rutschen. Das Fahrzeug schlitterte über den Gehweg direkt auf das Grundstück des Landwirtschaftsamtes und prallte dort gegen das Verkehrszeichen. Anstatt den Vorfall zu melden, setzte der Verursacher seine Fahrt zunächst in die Kamill-Preiss-Allee fort. Dort hielt er kurz an, um den Schaden an seinem Fahrzeug zu begutachten, bevor er weiter über die Thomas-Mann-Straße bis zur Gottfried-Keller-Straße fuhr. Dort verlor sich die Spur schließlich nach einer 180-Grad-Wendung im Stadtgebiet.
An dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der gesuchte Pkw muss laut Einschätzung der Polizei eine markante Beschädigung auf der rechten Fahrzeugseite aufweisen, die sich im Türbereich unmittelbar vor der Hinterachse befindet. Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben oder Angaben zu einem Fahrzeug mit passendem Schadensbild machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale unter der Telefonnummer 09771/606-0 in Verbindung zu setzen.
