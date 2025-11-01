Unfallflüchtiger PKW der Marke VW gesucht – Wer kann Hinweise geben
KÜRNACH / LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstagmorgen, kurz vor 07:00 Uhr, kam es an dem Kreisverkehr der Staatsstraße 2260 und der Kreisstraße WÜ 26 nahe Kürnach zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht. Ein Leichtkraftradfahrer stürzte bei einer Gefahrenbremsung und wurde leicht verletzt, weil ein unbekannter PKW-Fahrer ihm die Vorfahrt nahm.
Der unbekannte PKW-Fahrer fuhr aus Richtung Unterpleichfeld in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Leichtkraftradfahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Kraftradfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch er zu Sturz kam.
Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und kümmerte sich nicht um den gestürzten Fahrer. Am Leichtkraftrad entstand ein geringer Sachschaden.
Fahndung und Zeugenaufruf:
Die Polizei sucht nach einem PKW der Marke VW, vermutlich Typ Passat, in der Farbe Silber/Grau mit Würzburger Ortskennung.
Der Fahrer des unfallbeteiligten PKW sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail (pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de) in Verbindung zu setzen.
