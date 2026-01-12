Unfallflüchtiger und Reifenzerstecher in Schweinfurt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / MAINTAL. In der Amsterdamstraße wurde ein vor dem Mömax geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Der graue Mazda parkte dort am Samstag in der Zeit von 11:45 Uhr und 13:55 Uhr. Der Verursacher ist unbekannt.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Deutschöfer Straße wurde auf dem Parkplatz der Schiller-Grundschule ein Pkw mutwillig beschädigt. An dem Fahrzeug wurden die Reifen zerstochen. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Wochenende, zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Sonntag, 19:00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.