Auto IU

Unfallflüchtiger und Reifenzerstecher in Schweinfurt – Gibt es Zeugen?

13. Januar 2026Letztes Update 13. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT / MAINTAL. In der Amsterdamstraße wurde ein vor dem Mömax geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Der graue Mazda parkte dort am Samstag in der Zeit von 11:45 Uhr und 13:55 Uhr. Der Verursacher ist unbekannt.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Deutschöfer Straße wurde auf dem Parkplatz der Schiller-Grundschule ein Pkw mutwillig beschädigt. An dem Fahrzeug wurden die Reifen zerstochen. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Wochenende, zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Sonntag, 19:00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. Januar 2026Letztes Update 13. Januar 2026

Mehr

Schule endet im Landkreis Bad Kissingen heute um 13 Uhr

Schule endet im Landkreis Bad Kissingen heute um 13 Uhr

13. Januar 2026
Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr – Kriminalpolizei Würzburg ermittelt

Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr – Kriminalpolizei Würzburg ermittelt

13. Januar 2026
Postbotin wird Betrüger zum Verhängnis – Untersuchungshaft

Postbotin wird Betrüger zum Verhängnis – Untersuchungshaft

13. Januar 2026
Einbrüche im Haßfurter Bereich – Ermittler im Einsatz – Zeugen gesucht

Einbrüche im Haßfurter Bereich – Ermittler im Einsatz – Zeugen gesucht

12. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)