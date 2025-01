Unfallörtlichkeit in Haßfurt und Theres gesucht – Wer kann Hinweise geben?

HAßFURT UND THERES, LKR. HAßBERGE. Am Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer VW T-Roc im Bereich der Frontstoßstange beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Die Polizei Haßfurt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallort oder den Verursacher geben können. Der Unfall könnte entweder auf dem REWE-Parkplatz in der Schweinfurter Straße in Haßfurt oder in der Klosterstraße in Theres stattgefunden haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 mit der Polizei Haßfurt in Verbindung zu setzen, um Informationen zu liefern, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.