Unfallschwerpunkt in Mellrichstadt: Frau bei Autounfall verletzt – Mehrere Unfälle in Folge

20. Januar 2026Letztes Update 20. Januar 2026
Unfallschwerpunkt in Mellrichstadt: Frau bei Autounfall verletzt – Mehrere Unfälle in Folge
Symbolbild:
MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Freitagabend kam es auf der B 285 auf Höhe der Auffahrt zur A 71 zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Hierbei handelt es sich bereits um den dritten Unfall seit November. Die Mellrichstädter Polizei sieht einen Unfallschwerpunkt und ruft Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht auf.

Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, fuhr der 50-jährige Fahrer eines Renaults die B 285 von Stockheim in Richtung Hendungen. Auf Höhe der AS Mellrichstadt bog der Mann nach links ab, um auf die Autobahn aufzufahren. Hierbei übersah er den BMW einer ihm entgegenkommenden 22-jährigen Frau und es kam zum Zusammenstoß. Während die Fahrerin des BMW leicht verletzt wurde, blieb der Unfallverursacher dem Sachstand nach unverletzt – beides deutsche Staatsbürger. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Da der BMW infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Die Mellrichstädter Polizei verzeichnet an dieser Örtlichkeit bereits mehrere Unfälle und ruft Verkehrsteilnehmer auf, dort entsprechend vorsichtig zu fahren.

