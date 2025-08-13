Unfallursache Handy am Steuer kostet 15.000 Euro

BAD KISSINGEN, OT ARNSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Montagmorgen kam es auf Höhe von Arnshausen zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher hätte rechtzeitig reagieren und bremsen können, wenn er nicht von seinem Smartphone abgelenkt gewesen wäre.

Am Montag gegen 08:00 Uhr, fuhr eine 56-jährige Frau von Oerlenbach in Richtung Bad Kissingen. Im Bereich der Iringstraße musste die Frau in ihrem 1er BMW bremsen. Der hinter ihr Fahrende reagierte zu spät und fuhr mit seinem 5er BMW auf. Während durch den Aufprall niemand verletzt wurde, entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen erheblicher Schaden. Die Schadenhöhe wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Bad Kissinger Polizei war vor Ort und hat den Unfall aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach liegt die Unfallursache bei dem 50-jährigen Mann. Dieser soll zu spät reagiert und aufgefahren sein, weil er durch sein Smartphone abgelenkt war.