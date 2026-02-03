Ungarisches Nationalballett Győr bringt Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ ins Kurtheater
BAD KISSINGEN – Das international renommierte Ungarische Nationalballett Győr kehrt am 18. Februar 2026 mit dem beeindruckenden Ballettabend „Vier Jahreszeiten“ in das Kurtheater Bad Kissingen zurück. Nach dem großen Erfolg von „Anna Karenina“ verspricht das Ensemble erneut eine erstklassige Performance, die klassische Musik mit zeitgenössischer Bewegungssprache vereint. Die Choreografie von Lázló Velekei rückt dabei das Menschliche und die Emotionen in den Fokus einer modernen, innovativen Interpretation.
Die Kompanie aus Ungarn ist bekannt für ihre präzise Technik und eine hohe Ausdruckskraft, die weit über die Grenzen Europas hinaus Anerkennung findet. In der aktuellen Inszenierung für die Spielzeit 25/26 wird der menschliche Lebenszyklus sensibel durch die Jahreszeiten gespiegelt, was sowohl Liebhaber klassischer Klänge als auch Freunde des modernen Tanzes gleichermaßen ansprechen soll. Die Aufführung im Rahmen des Theaterrings Bad Kissingen bietet somit ein atmosphärisches Highlight der aktuellen Klassikszene.
Der Tanzabend beginnt um 19:30 Uhr im Kurtheater. Karten für dieses kulturelle Ereignis können online über das Portal badkissingen.de/theaterring sowie telefonisch unter der Nummer 0971 80 48 444 erworben werden. Zudem stehen die Tourist-Information im Kurgarten sowie die Abendkasse am Veranstaltungstag für den Ticketverkauf zur Verfügung. Angesichts der großen Begeisterung beim letzten Gastspiel wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen.
