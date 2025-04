Ungebetene Besucher im Haus – Polizei sucht nach unbekannten Männern

SULZBACH AM MAIN – OT DORNAU, LKR. MILTENBERG – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall in der Dorfstraße, bei dem mehrere bislang unbekannte Männer ein frei zugängliches Wohnhaus betraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten gegen 02:00 Uhr Zutritt zu dem Haus, in dem ein 42-jähriger Mann lebt.

Der Bewohner wachte auf, als sich mehrere Männer in seinem Zimmer befanden und offenbar gezielt nach dem Schlüssel zu einem Tresor fragten. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig, rief lautstark um Hilfe und konnte die Unbekannten dadurch in die Flucht schlagen.

Das Haus war aufgrund einer Erkrankung des Bewohners nicht verschlossen. Im Erdgeschoss befindet sich tatsächlich ein alter, derzeit ungenutzter Tresor. Ob dieser der Grund für das Eindringen war, ist aktuell ebenso unklar wie die Frage, ob ein vor rund zwei Wochen entwendeter Hausschlüssel mit der Tat in Zusammenhang steht.

Die genauen Hintergründe der Tat und die Motivation der Täter sind bislang nicht abschließend geklärt. Die Polizei Obernburg bittet deshalb dringend um Hinweise von möglichen Zeugen.

Sachdienliche Angaben nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.