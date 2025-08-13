Auto IU

Ungebetener Gast im Dachboden eines Wohnhauses erwischt

13. August 2025Letztes Update 13. August 2025
KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSARTEin Hauseigentümer in Karlstadt erlebte am Dienstagmorgen eine Überraschung, als er auf dem Dachboden seines Mehrfamilienhauses einen ihm fremden Mann vorfand.

Der wohnungslose Mann hatte die Nacht dort verbracht, nachdem er seinen Zug nach Frankfurt verpasst und eine offene Haustür als Gelegenheit genutzt hatte. Nach Eintreffen der Polizei verließ der Mann das Gebäude, und der Eigentümer verzichtete auf eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

