Ungebetener Gast in Geldersheim: Unbekannter durchwühlt Wohnmobil im Euerbacher Weg
GELDERSHEIM / LKR. SCHWEINFURT – Ein abgestelltes Wohnmobil hat in dieser Woche das Interesse eines Unbekannten geweckt. Der Täter verschaffte sich unberechtigt Zutritt zu dem Fahrzeug und durchsuchte das gesamte Innere. Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und sucht nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Der Vorfall ereignete sich im Euerbacher Weg im Zeitraum zwischen Dienstagvormittag, 10:00 Uhr, und Mittwochnachmittag, 18:00 Uhr (2. bis 3. Juni 2026).
Innenraum komplett durchsucht – Beute blieb aus
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei drang der Unbekannte auf noch nicht geklärte Weise in das geparkte Campingfahrzeug ein. Anschließend durchwühlte er gezielt Schränke und Staufächer auf der Suche nach Wertgegenständen. Letztlich verließ der Eindringling das Wohnmobil jedoch mit leeren Händen – nach einer ersten Überprüfung der Eigentümer wurde glücklicherweise nichts entwendet. Zurück blieb dennoch das ungemütliche Gefühl eines Einbruchs.
Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Nachbarschaft
Da das Wohnmobil über einen längeren Zeitraum im Euerbacher Weg abgestellt war, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Zeugenaufruf:
Haben Sie im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch verdächtige Personen oder Aktivitäten im Euerbacher Weg beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!