Ungewöhnlicher Fahrstil und 1,94 Promille in Kitzingen

KITZINGEN – Am Mittwochabend wurde ein 30-jähriger Radfahrer in der Rödelbachstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser fiel zuvor einer Streifenbesatzung der Polizei Kitzingen durch seinen unsicheren Fahrstil auf.

Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum des Zweiradfahrers. Nachdem der Alkoholtest einen Wert von 1,94 Promille ergab ordneten die Ordnungshüter eine Blutentnahme an. Der Mann muss sich nun in der Folge in einem Strafverfahren verantworten.