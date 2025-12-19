Unglaublich: Angeblich taubstummer Mann nimmt Spenden per EC-Zahlung an – Gibt es Zeugen?
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Die Polizeiinspektion Bad Neustadt warnt vor einer perfiden Betrugsmasche, die sich am vergangenen Samstagnachmittag in der Saalestraße ereignet hat. Ein vermeintlich taubstummer Mann gab vor, Spenden für den Aufbau einer Behinderteneinrichtung zu sammeln, und täuschte dabei Kunden in einem Supermarkt. Ungewöhnlich an dem Fall: Der Täter nahm kein Bargeld an, sondern forderte die Spenden über ein mobiles EC-Kartenlesegerät ein.
Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr im Verkaufsraum des dortigen Teegut-Marktes. Der etwa 185 cm große und circa 35 Jahre alte Mann machte durch Gesten auf sein angebliches Handicap aufmerksam. Er wurde dabei von einer etwa 20-jährigen Frau begleitet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine organisierte Betrugsmasche handelt, und sucht nun sowohl nach Zeugen als auch nach Personen, die an diesem Nachmittag Beträge per Karte „gespendet“ haben.
Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Paares oder zu weiteren Tatorten nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter der Telefonnummer 09721/606-0 entgegen. Bürger werden zudem generell um Vorsicht gebeten, wenn sie von Spendensammlern bedrängt werden, die technische Geräte zur Zahlungsabwicklung mitführen.
Soll ich diesen Vorfall zusätzlich als kurze Warnmeldung für soziale Medien zusammenfassen?
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!