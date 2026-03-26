Unglaublich: Eine halbe Million weg – Anruf eines angeblichen Arztes
DINGOLSHAUSEN / LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Dienstagnachmittag ist ein älteres Ehepaar Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Telefonbetrüger, die sich als Krankenhausmitarbeiter ausgaben, erbeuteten Bargeld und Gold im Wert von rund einer halben Million Euro.
Gegen Dienstagnachmittag meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei einer Rentnerin und gab vor, Professor einer Klinik zu sein. Er behauptete, der Sohn der Frau leide an einer schweren Erkrankung und benötige für eine lebensnotwendige Behandlung sofort teure Medikamente. Um den Sohn zu retten, setzte der Anrufer die deutsche Staatsangehörige massiv unter Druck und forderte die Übergabe von Bargeld oder Goldbeständen.
In der Folge händigte die Dame dem Betrüger ihre Ersparnisse aus. Die Übergabe fand gegen 18:00 Uhr in Dingolshausen statt. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 500.000 Euro.
Zeugen gesucht
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die am Dienstag gegen 18:00 Uhr im Bereich Dingolshausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Geldübergabe geben können, werden gebeten, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.
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