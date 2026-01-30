Unglaublich: Fahrzeug rollt 100 Meter ohne Fahrer durch die Gegend
LOHR A. MAIN / OT SENDELBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Ein unzureichend gesicherter Pkw hat am Mittwochabend in der Rombergstraße eine Kettenreaktion ausgelöst und einen Sachschaden von rund 8.500 Euro verursacht. Gegen 18:20 Uhr rollte das Fahrzeug an einer abschüssigen Stelle etwa 100 Meter die Straße hinab, kollidierte mit zwei geparkten Autos und schob eines davon quer auf die Fahrbahn. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, der Verursacher erhielt vor Ort eine polizeiliche Verwarnung.
Die Karambolage endete erst, als das führerlose Auto gegen den zweiten geparkten Pkw prallte und schließlich zum Stillstand kam. Die eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Lohr am Main sicherten die Unfallstelle und nahmen den Sachverhalt auf. Da keine Personen im Fahrzeug waren und auch keine Passanten gefährdet wurden, blieb es bei Blechschäden an den drei beteiligten Fahrzeugen.
Die Polizei nutzt diesen Vorfall als Erinnerung für alle Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge an Steigungen oder Gefällen stets doppelt zu sichern. Neben der Handbremse sollte in solchen Fällen immer auch der erste Gang oder der Rückwärtsgang eingelegt und die Räder zum Bordstein hin eingeschlagen werden. Nur so lassen sich gefährliche Situationen und teure Sachschäden durch selbstständig rollende Fahrzeuge zuverlässig verhindern.
