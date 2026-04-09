Unglaublich: Selbstgebauter Sprengsatz auf Sportplatz in Astheim entdeckt – Polizei sucht Zeugen
VOLKACH, OT. ASTHEIM, LKR. KITZINGEN – Ein verdächtiger Fund hat am Montagnachmittag einen Einsatz von Spezialkräften in Astheim ausgelöst. Eine 60-jährige Frau entdeckte auf dem örtlichen Sportplatz einen gefährlichen Gegenstand und verständigte umgehend die Polizei.
Gegen 15:25 Uhr stieß die Passantin in der Mainstraße auf das Objekt. Nach einer ersten Begutachtung durch die alarmierten Beamten stellte sich heraus, dass es sich um einen selbstgebauten pyrotechnischen Gegenstand handelte. Da dieser jedoch einen technischen Defekt aufwies, ging von dem Fund eine unvorhersehbare Gefahr aus.
Technische Sondergruppe zur Entsorgung angefordert
Aufgrund der Einstufung einiger Bauteile unter das Sprengstoffgesetz wurde die Technische Sondergruppe (TSG) des Landeskriminalamts hinzugezogen. Die Experten für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen konnten den Gegenstand schließlich fachgerecht sichern und entsorgen, sodass die Gefahr für die Öffentlichkeit beseitigt wurde.
Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz
Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, wer den gefährlichen Gegenstand auf dem Sportplatz deponiert hat. Es wird wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt.
Zeugen, die im Bereich des Sportplatzes an der Mainstraße verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zur Herkunft des Gegenstands geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.
Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegengenommen.
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