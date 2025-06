Unglaublich: Sohn und Mutter gehen auf Rentnerin los – Raubüberfall in Sozialkaufhaus

WÜRZBURG – In GROMBÜHL kam es am Dienstagnachmittag zu einem Raubüberfall auf eine 59-jährige Frau. Auslöser war offenbar ein verlorener 20-Euro-Schein in einem Sozialkaufhaus in der Grombühlstraße. Drei Tatverdächtige wurden wenig später durch die Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 14:25 Uhr verlor die Rentnerin beim Einkaufen im Sozialkaufhaus einen Geldschein. Als sie diesen wieder an sich nehmen wollte, beanspruchte ein 16-jähriger Jugendlicher den Schein für sich. Er drohte der Frau mit Gewalt, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam. In diese schaltete sich die 52-jährige Mutter des Jugendlichen ein, gemeinsam versuchten beide, der Frau die Handtasche zu entreißen.

Die Frau flüchtete zunächst, wurde aber kurz darauf von den beiden erneut gestellt. In der Folge wurde ihr der braune Geldbeutel aus der Handtasche geraubt. Die Rentnerin stürzte und wurde am Boden mit Fußtritten attackiert. Der 48-jährige Lebensgefährte der 52-Jährigen beobachtete die Tat und flüchtete anschließend mit den beiden anderen Beteiligten.

Trotz der massiven Gewalt blieb die Geschädigte körperlich unverletzt.

Festnahmen und Haftbefehl

Dank der schnellen Reaktion der Polizei konnten die drei Tatverdächtigen im Rahmen einer großangelegten Fahndung noch am Nachmittag in einem nahegelegenen Vereinsheim gefasst werden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die 52-jährige Frau wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft ebenfalls auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 48-jährigen Lebensgefährten lag jedoch ein offener Haftbefehl vor, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Kripo bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Würzburg führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Gesucht werden insbesondere Hinweise zu folgenden Punkten:

Beobachtungen an der Kasse des Sozialkaufhauses

Wahrnehmungen im Bereich zwischen dem Sozialkaufhaus und McFit

Weitere relevante Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.