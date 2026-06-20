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Uniklinikum Würzburg erneut in „Stern“-Klinikliste 2026/27 ausgezeichnet

20. Juni 2026Letztes Update 20. Juni 2026
Uniklinikum Würzburg erneut in „Stern“-Klinikliste 2026/27 ausgezeichnet
Zu den von der Stern-Klinikliste 2026/27 am UKW ausgezeichneten Fachbereichen gehört die Herzchirurgie. - Foto: Silvia Gralla / UKW
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WÜRZBURG – Das Uniklinikum Würzburg (UKW) zählt laut der aktuellen Klinikliste des Magazins Stern erneut zu den besten Krankenhäusern Deutschlands. In der diesjährigen Auswertung konnte sich das UKW in insgesamt 31 von 39 untersuchten Fachbereichen positionieren.

Spitzenplatzierungen im Ranking

Basierend auf einer Analyse des Rechercheinstituts Munich Inquire Media belegt das Uniklinikum Würzburg deutschlandweit den 16. Platz. Innerhalb des Freistaats Bayern erreicht das UKW den 4. Rang.

Die 31 ausgezeichneten Fachbereiche

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Verstrickt und zugenäht

Das Spektrum der ausgezeichneten medizinischen Disziplinen am UKW ist breit gefächert und umfasst folgende Bereiche:

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  • Chirurgie & Onkologie: Adipositaschirurgie, Beckentumore, Brustkrebs, Darmkrebs (zweifache Auszeichnung), Gynäkologische Operationen, Handchirurgie, Hautkrebs, Herzchirurgie, Hirntumore, Kinderchirurgie, Plastische Chirurgie, Prostatakrebs, Schilddrüsenchirurgie, Strahlentherapie, Urologie.

  • Innere Medizin & Kardiologie: Interventionelle Kardiologie, Interventionelle Radiologie, Leukämie, Rhythmologie.

  • Neurologie & Psychiatrie: Angststörungen, Depression, Multiple Sklerose, Parkinson, Psychosomatik.

  • Weitere Bereiche: Augenheilkunde, Hautkrankheiten, HNO, Kreuzbandriss/Meniskus, Risikogeburten, Zahnmedizin.


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