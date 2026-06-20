Uniklinikum Würzburg erneut in „Stern“-Klinikliste 2026/27 ausgezeichnet
WÜRZBURG – Das Uniklinikum Würzburg (UKW) zählt laut der aktuellen Klinikliste des Magazins Stern erneut zu den besten Krankenhäusern Deutschlands. In der diesjährigen Auswertung konnte sich das UKW in insgesamt 31 von 39 untersuchten Fachbereichen positionieren.
Spitzenplatzierungen im Ranking
Basierend auf einer Analyse des Rechercheinstituts Munich Inquire Media belegt das Uniklinikum Würzburg deutschlandweit den 16. Platz. Innerhalb des Freistaats Bayern erreicht das UKW den 4. Rang.
Die 31 ausgezeichneten Fachbereiche
Das Spektrum der ausgezeichneten medizinischen Disziplinen am UKW ist breit gefächert und umfasst folgende Bereiche:
-
Chirurgie & Onkologie: Adipositaschirurgie, Beckentumore, Brustkrebs, Darmkrebs (zweifache Auszeichnung), Gynäkologische Operationen, Handchirurgie, Hautkrebs, Herzchirurgie, Hirntumore, Kinderchirurgie, Plastische Chirurgie, Prostatakrebs, Schilddrüsenchirurgie, Strahlentherapie, Urologie.
-
Innere Medizin & Kardiologie: Interventionelle Kardiologie, Interventionelle Radiologie, Leukämie, Rhythmologie.
-
Neurologie & Psychiatrie: Angststörungen, Depression, Multiple Sklerose, Parkinson, Psychosomatik.
-
Weitere Bereiche: Augenheilkunde, Hautkrankheiten, HNO, Kreuzbandriss/Meniskus, Risikogeburten, Zahnmedizin.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!