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Universitätsklinikum Würzburg wird nationales Zentrum für Kinder-Leukämie-Diagnostik

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Universitätsklinikum Würzburg wird nationales Zentrum für Kinder-Leukämie-Diagnostik
Die ALL-Arbeitsgruppe des von Prof. Dr. Anke Katharina Bergmann geleiteten Instituts für Klinische Genetik und Genommedizin am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) übernimmt ab sofort die bundesweite genetische Referenzdiagnostik für Leukämien im Kindesalter. Die Referenzdiagnostik hilft dabei, genetische Untergruppen zu identifizieren und ermöglicht somit eine möglichst präzise Prognose, Risikoeinteilung und Therapieplanung.© Daniel Peter / UKW
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WÜRZBURG – Ein Meilenstein für die Kinderonkologie: Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) übernimmt ab sofort die bundesweite genetische Referenzdiagnostik für akute lymphatische Leukämie (ALL) im Kindesalter. Unter der Leitung von Prof. Dr. Anke Katharina Bergmann werden Proben aus ganz Deutschland analysiert, um maßgeschneiderte Therapien zu ermöglichen.

Die akute lymphatische Leukämie ist mit jährlich rund 600 Neuerkrankungen in Deutschland die häufigste Krebsform bei Kindern. Dank moderner Genetik sind die Heilungschancen heute zwar hoch, doch für den Therapieerfolg ist eine präzise Klassifizierung entscheidend.

Präzision gegen Langzeitfolgen

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Da ALL keine einheitliche Krankheit ist, sondern aus verschiedenen Subtypen (wie B-ALL oder T-ALL) besteht, variiert das biologische Verhalten der Tumorzellen stark. Das Würzburger Institut für Klinische Genetik und Genommedizin untersucht die Proben auf spezifische Chromosomenveränderungen und Genfusionen.

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Diese Daten ermöglichen eine exakte Risikostratifizierung:

  • Wirksamkeit: Sicherstellen, dass die Therapie stark genug ist, um den Krebs dauerhaft zu besiegen.

  • Schonung: Vermeidung unnötig belastender Behandlungen, um Langzeitfolgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Konzentrationsstörungen zu minimieren.

Vernetzung und Forschung mit KI

Würzburg arbeitet dabei eng mit den klinischen Zentren in Kiel (UKSH) und Hamburg-Eppendorf (UKE) zusammen, die internationale Therapiestudien koordinieren. Während morphologische Bewertungen und die Bestimmung der minimalen Resterkrankung (MRD) in anderen Zentren erfolgen, liefert das UKW das genetische Fundament für die Behandlungsentscheidung.

Zusätzlich zur Routinediagnostik setzt das Institut auf innovative Forschung: KI-gestützte Verfahren kommen zum Einsatz, um komplexe genetische Datenmengen noch schneller und präziser auszuwerten.

„Einerseits muss die Therapie sicher und wirksam genug sein, um die Erkrankung dauerhaft zu beherrschen. Andererseits sollen unnötig belastende Therapien und Langzeitfolgen vermieden werden.“

Prof. Dr. med. Anke Katharina Bergmann

Mit diesem neuen Aufgabengebiet festigt das UKW seine Position als deutschlandweit einzigartiger Schwerpunktbereich für Onkogenetik im Kindesalter.

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