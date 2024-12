Unklare Unfallstelle, gesicherte Unfallflucht – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT, INNENSTADT – Ein 44-jähriger Landkreisbewohner erlitt während seiner Arbeit als Facility-Manager einen Schaden an seinem Renault Trafic.

Das Fahrzeug war an mehreren Stellen in der Stadt, darunter die Alte Bahnhofstraße, Am Fischersteig und der Hauptbahnhof, geparkt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Der hintere Stoßfänger brach, und das Rücklicht wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hinterließ weder eine Nachricht noch informierte er die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich im Zeitfenster zwischen dem 06.12.2024, 10:18 Uhr, und 13:54 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.