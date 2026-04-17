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Unklarer Unfallhergang am Bergl: Twingo gegen VW oder VW gegen Twingo?

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026
Unklarer Unfallhergang am Bergl: Twingo gegen VW oder VW gegen Twingo?
Symbolbild: 2fly4
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SCHWEINFURT – Ein Zusammenstoß zwischen zwei geparkten Fahrzeugen im Stadtteil Bergl beschäftigt aktuell die Schweinfurter Polizei. Da die genauen Umstände der Kollision vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagabend wurde eine Streife in die Straße „Am Bergl“ gerufen, nachdem im Bereich der 50er-Hausnummern ein gelber VW Crafter und ein schwarzer Renault Twingo zusammengestoßen waren. Bei dem Vorfall drückte sich die Anhängerkupplung des VW Crafter in die Frontstoßstange des dahinterstehenden Twingo.

Rätselhafter Hergang der Kollision

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Trotz erster Ermittlungen vor Ort bleibt unklar, welches der beiden Fahrzeuge sich zum Zeitpunkt des Aufpralls bewegt hat. Es konnte bisher nicht festgestellt werden, ob der VW Crafter beim Rückwärtsrangieren gegen den Twingo prallte oder ob der Renault-Fahrer beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Transporters fuhr. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:20 Uhr und 18:35 Uhr.

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Die Polizei Schweinfurt hofft nun auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können, welches Fahrzeug den Zusammenstoß verursacht hat.

Kontakt für Zeugen:

Polizeiinspektion Schweinfurt

Telefon: 09721 202-0

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