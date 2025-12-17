Unruhestifter im Würzburger Hauptbahnhof leistet Widerstand.
WÜRZBURG – Am Montagabend (15. Dezember) wurde ein 28-jähriger Algerier im Würzburger Hauptbahnhof vorläufig festgenommen, nachdem er sich trotz bestehenden Hausverbots in einem Geschäft aufhielt, Widerstand leistete und Beamte beleidigte.
Details zum Vorfall
Der Mann hielt sich in einem Geschäft im Hauptbahnhof auf, obwohl gegen ihn ein Hausverbot bestand. Als alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei ihn aufforderten, das Geschäft zu verlassen und sich auszuweisen, reagierte der 28-Jährige aggressiv:
-
Er beleidigte die Beamten.
-
Er leistete intensiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.
Die Bundespolizisten mussten den Mann fesseln und zur Dienststelle bringen.
Sicherstellung eines Tierabwehrsprays
Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein Tierabwehrspray gefunden. Da im Würzburger Hauptbahnhof ein temporäres Mitführverbot für gefährliche Gegenstände gilt, wurde das Spray sichergestellt.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Algerier die Dienststelle wieder verlassen.
Konsequenzen
Den 28-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Verfahren wegen:
-
Strafverfahren: Verdacht der Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch.
-
Zwangsgeld: Aufgrund des Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung (Mitführverbot).
Hinweis der Bundespolizei:
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg weist in diesem Zusammenhang auf das temporäre Mitführverbot für gefährliche Gegenstände im Würzburger Hauptbahnhof hin, das bis zum 4. Januar 2026, 24:00 Uhr in Kraft ist. Die Bestimmungen sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de/allgemeinverfügung und durch Plakate im Bahnhof veröffentlicht.
