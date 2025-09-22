Unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet
WÜRZBURG – Ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Würzburg hat am frühen Sonntagmorgen versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann versteckte sich zunächst in einem Gebüsch und versuchte anschließend, zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen und festnehmen.
Gegen 03:20 Uhr geriet der junge Mann auf dem Weg in Richtung Heidingsfeld in den Blick einer Streifenbesatzung. Als er den Polizeiwagen bemerkte, bremste er seinen E-Scooter ab und versteckte sich. Nachdem ihn die Beamten im Gebüsch gefunden hatten, rannte er los, wurde jedoch eingeholt und gefesselt.
Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Eine Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Mann widersetzte sich der angeordneten Blutentnahme, weshalb körperlicher Zwang angewendet werden musste. Gegen den Würzburger wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
