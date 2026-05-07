Unter den Hammer: Stadt Würzburg versteigert Fahrräder, Handys und Schmuck
WÜRZBURG – Am Samstag, den 9. Mai 2026, verwandelt sich der Ehrenhof des Würzburger Rathauses in ein Auktionshaus. Ab 10:00 Uhr kommen zahlreiche herrenlose Fundgegenstände zur öffentlichen Versteigerung, bei der Schnäppchenjäger auf vielfältige Angebote hoffen können.
Das Sortiment der Fundsachen ist breit gefächert. Zur Versteigerung stehen unter anderem:
-
Fahrräder in verschiedenen Ausführungen
-
Smartphones und weitere Technikgeräte
-
Uhren und Schmuckstücke
-
Diverse sonstige Gebrauchsgegenstände
Ablauf der Versteigerung
Wer die Objekte vorab genau unter die Lupe nehmen möchte, hat dazu am Auktionstag bereits ab 09:00 Uhr im Rathaus Gelegenheit. Die Versteigerung selbst beginnt um 10:00 Uhr. Den Zuschlag erhält jeweils die Person mit dem höchsten Gebot.
Wichtige Zahlungsmodalitäten: Der Betrag muss unmittelbar nach dem Zuschlag vor Ort beglichen werden. Akzeptiert werden sowohl Barzahlung als auch EC-Karte.
Wichtige Hinweise für Käufer und Eigentümer
Die Gegenstände werden nach dem Prinzip „gekauft wie gesehen“ versteigert. Das bedeutet, dass die Stadt Würzburg keine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit, den Zustand oder die Vollständigkeit übernimmt. Umtausch oder Rückgabe sind ausgeschlossen.
Letzte Chance für Eigentümer: Alle Gegenstände wurden zuvor mindestens sechs Monate im Bürgerbüro verwahrt. Rechtmäßige Eigentümer können ihre Ansprüche noch bis einschließlich Freitag, 8. Mai 2026, beim Bürgerbüro (Rückermainstr. 2) unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises geltend machen.
Termin auf einen Blick:
-
Wann: Samstag, 9. Mai 2026 (Besichtigung ab 09:00 Uhr, Beginn 10:00 Uhr)
-
Wo: Ehrenhof des Rathauses Würzburg (Rückermainstr. 2)
-
Zahlung: Bar oder EC-Karte vor Ort
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!