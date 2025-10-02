Auto IU

Unter Drogeneinfluss zu schnell mit Handy am Steuer

VEITSHÖCHHEIMBei einer Laserkontrolle in Kist stoppte die Polizei Würzburg-Land am Mittwoch ein Fahrzeug, dessen 19-jähriger rumänischer Fahrer mit 104 km/h bei erlaubten 70 km/h deutlich zu schnell war. Bei der Kontrolle wurden weitere Verstöße festgestellt: Der Fahrer nutzte während der Fahrt ein Mobiltelefon und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt.

Der junge Fahrer gab an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Konsum von THC.

Auf Anordnung der Beamten musste sich der 19-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Fahrer wird nun wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung, des Handyverbots und des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

