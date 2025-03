Unterfrankenrekord für Alexander Neusteuer und eine unglückliche Niederlage

RODING – Mit großen Ambitionen reiste der AC 82 Schweinfurt zur TB 03 Roding, um sich eine spannende Ausgangslage für den letzten Wettkampftag am 22. März 2025 zu erkämpfen. Ein Sieg hätte einen Dreikampf um den Staffelsieg in der Gruppe B bedeutet.

Doch die Schweinfurter mussten auf mehrere Leistungsträgerinnen verzichten: Jana Fleischmann, Anna Polke und Verena Horwedel fehlten verletzungsbedingt. An die Hantel gingen Lena Bindrum, Maxi Bindrum, Sophie Hügelschäffer, Philipp Lendner, Christopher Ott, Elina Wagner und als Ersatz Alexander Neusteuer. Zudem fehlte ein Großteil der treuen Fans, da viele von ihnen zeitgleich bei den Deutschen Meisterschaften der Masters im Einsatz waren.

Im Reißen verlief der Wettkampf für den AC 82 nicht wie erhofft. Nur zehn von 18 Versuchen waren gültig. Einzig Lena Bindrum brachte alle drei Versuche in die Wertung. Am Ende standen 148 Relativpunkte für die Schweinfurter zu Buche, während die TB 03 Roding mit 159,5 Punkten in Führung ging. Den letzten Reißversuch hatte Philipp Lendner, der für einen Punktgewinn 122 kg bewältigen musste – eine Steigerung um zwölf Kilogramm und vier Kilogramm über seiner persönlichen Bestleistung. Er scheiterte knapp, bezeichnete den Versuch aber dennoch als seinen besten auf einer Wettkampfbühne.

Im Stoßen wollte der AC 82 kontern. Der geplante Austausch von Elina Wagner durch Alexander Neusteuer wurde kurzfristig verworfen, da Maxi Bindrum den Wettkampf nicht fortsetzen konnte. So musste Neusteuer unerwartet früh ran – und bewies Nervenstärke. Mit starken 156 kg stellte er nicht nur eine persönliche Bestleistung auf, sondern auch einen neuen unterfränkischen Rekord in der Gewichtsklasse „Männer -109kg“. Auch die übrigen Heber überzeugten: Lena Bindrum blieb fehlerfrei mit 90 kg, Elina Wagner steuerte 76 kg bei, Sophie Hügelschäffer brachte 83 kg in die Wertung, Christopher Ott hob 129 kg, und Philipp Lendner schaffte 135 kg. Damit führte Schweinfurt vor den letzten beiden Versuchen im Stoßen mit 10,5 Relativpunkten und lag nur noch einen Punkt in der Gesamtwertung zurück.

Ein dramatisches Finale bahnte sich an. Philipp Lendner musste 140 kg bewältigen, um Schweinfurt in Führung zu bringen und Roding unter Druck zu setzen. Er setzte die Hantel scheinbar mühelos um, scheiterte jedoch im Ausstoß. Damit stand fest, dass Roding den Wettkampf gewinnen würde. Maximilian Jackwerth nutzte die Gelegenheit, steigerte auf 166 kg und sicherte unter tosendem Applaus den unerwarteten 3:0-Heimsieg für die TB 03 Roding.