Untermerzbach: Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen

30. Dezember 2025Letztes Update 30. Dezember 2025
UNTERMERZBACH, LKR. HASSBERGE – Am Sonntagabend ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingestiegen, erbeutete jedoch keine Wertgegenstände. Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe brachten zunächst keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach nutzte der Unbekannte die Abwesenheit der Anwohner, um sich unerkannt Zutritt zu dem Anwesen im Erkelring zu verschaffen. Über die Gartenseite gelangte der Täter zwischen 17:40 Uhr und 22:30 Uhr in das Einfamilienhaus und durchwühlte die Räumlichkeiten. Ohne Wertgegenstände zu erbeuten, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und Spuren gesichert. Die Ermittler hoffen nun auch auf Hinweise von Anwohnern, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind.

Hinweise werden unter Tel. 09721/202-1731 entgegen genommen.

