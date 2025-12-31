Untermerzbach: Einbruch in Einfamilienhaus – Täter entwendet rosa Werkzeugkasten – Zeugen gesucht

UNTERMERZBACH, LKR. HASSBERGE – Am Montag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem Bargeld sowie ein auffälliger rosa Werkzeugkasten entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich der bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 14:55 Uhr und 21:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Anwesen, wobei er die Abwesenheit der Bewohner ausnutzte. Im Anschluss durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie einen rosa Werkzeugkasten. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten hoffen insbesondere auf Hinweise zu der unbekannten Person, die mit einem rosa Werkzeugkasten gesehen wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden unter Tel. 09721/202-1731 entgegen genommen.